ارتفاع ضحايا حادث التدافع بكوريا الجنوبية.. 151 وفاة و150 إصابة

ارتفع ضحايا حادث التدافع بكوريا الجنوبية، والذي وقع أمس خلال احتفالات الهالووين، إلى 151 وفاة وإصابة 150 آخرين، وذلك خلال تدفق حشد ضخم على منطقة بوسط سيول عاصمة كوريا الجنوبية.

وفور وقوع حادث التدافع بكوريا الجنوبية، أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الحداد في البلاد، متعهداً بإجراءات لمنع تكرار الحادث.

ضحايا حادث التدافع بكوريا الجنوبية بينهم جنسيات مختلفة

وأوضحت السلطات في كوريا الجنوبية، أن ضحايا حادث التدافع بكوريا الجنوبية بينهم جنسيات مختلفة، منوهة إلى أن بين الضحايا 19 شخصا من إيران والصين وأوزبكستان والنرويج.

وأعلن الدفاع المدني في كوريا الجنوبية تعرض عشرات الأشخاص إلى سكتة قلبية، منوها إلى أن فرق الإطفاء حاولت إنعاش القلب والرئتين لما لا يقل عن 50 شخصا في منطقة إيتايون بالعاصمة سيول التي شهدت الحادث، وفقا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية.

وأوضح متحدث باسم إدارة الإطفاء أنه تم إرسال 140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا، فيما أظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أعضاء في فرق الإنقاذ ومواطنين يساعدون عدة أشخاص في مكان الحادث.

إرسال 140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا

وأعلن مكتب رئيس كوريا الجنوبية أن الرئيس أمر بإرسال فريق طبي للطوارئ إلى المنطقة، ووجه بتجهيز أسرّة المستشفيات لتقليل عدد الضحايا.

وتجمع ما يقدر بنحو 100 ألف شخص، كثير منهم يرتدون أزياء تنكرية، في إيتايون ليلة السبت، حيث مهدت عملية رفع التباعد الاجتماعي وتفويضات الأقنعة وغيرها من الإجراءات المناهضة لكورونا الطريق لحفل الهالوين الأول منذ ثلاث سنوات.