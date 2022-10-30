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الرئيس الأمريكي يؤكد وقوف بلاده مع كوريا الجنوبية بعد حادث «الهالوين»

كتب:

حسن رمضان
12:45 ص | الأحد 30 أكتوبر 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن-صورة أرشيفية

الرئيس الأمريكي جو بايدن-صورة أرشيفية

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقوف بلاده مع كوريا الجنوبية بعد حادث تدافع «الهالوين»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

إصابة 19 شخصا بجروح خطيرة

وكانت السلطات الكورية الجنوبية، أعلنت في وقت سابق، مقتل 149 شخصا في احتفالات الهالوين في منطقة «إيتايون»، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأشارت السلطات في كوريا الجنوبية، إلى أن من بين الإصابات 19 شخصا بجروح خطيرة و57 بجروح طفيفة.

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