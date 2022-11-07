الصحف البريطانية تتغنى بالفرعون المصري بعد ثنائية توتنهام: «سوبر صلاح»

تصدر الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، عناوين الصحف العالمية والبريطانية، عقب قيادته لـ «الريدز» لانتصار صعب وثمين على حساب مضيفه توتنهام، مساء أمس الأحد، ببطولة الدوري الإنجليزي، في المباراة التي شهدت تسجيل «صلاح» ثنائية في شباك السبيرز.

وعنونت صحيفة «ديلي ميل»، غلافها: «ثنائية محمد صلاح في شباك توتنهام تمنح الريدز انتصارا حيويا».

وأضافت الصحيفة: ثنائية محمد صلاح في شباك توتنهام أنهت سلسلة هزائم ليفربول في الدوري الإنجليزي، وكانت بمثابة إشارة إلى أن ليفربول لايزال على قيد الحياة بفضل التعويذة «محمد صلاح».

أما العنوان الأبرز فجاء من صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية: «سوبر صلاح.. سجل محمد صلاح الرائع لايزال متواصلا».

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