استشاري الطاقة: يمكننا إنقاذ كوكب الأرض بخفض 50% من الانبعاث الحراري

قال المهندس ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، إن هناك علاقة وثيقة بين مصادر وتوليد الطاقة والتغيرات المناخية، خاصة وأن الوقود الأحفوري واستخدامات الطاقة بشكل عام مسؤولة عن 70% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم، لافتا إلى أن النسبة كبيرة وفي حالة تمكنا من تخفيضها إلى 50% نكون قد أنقذنا كوكب الأرض بشكل كبير.

خفض انبعاثات الغازات الدفيئة

وأوضح «عزيز» في مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» والمذاع على فضائية «DMC»، أننا بحاجة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 16 مليار طن ثاني أكسيد كربون معادل، بدلا من 22 مليار من أجل إنقاذ كوكب الأرض ولكى لا يرتفع متوسط درجة حرارة الأرض عن درجتين مئويتين، مشيرا إلى أنه لابد من تقليل استخدامات الوقود الأحفوري في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى الطاقة التي تعتبر عصب الحياة.

مسارات بديلة لاستخدامات الطاقة

وأشار استشاري الطاقة، إلى أن هناك مسارات بديلة لاستخدامات الطاقة فيجب أن يتحول نظام الطاقة على مستوى العالم ويتجه العالم للمصادر الأقل في إنتاج الكربون وغير الاحتراقية، وكذلك البحث عن مواد وتكنولوجيات جديدة مع ربط الطاقة المتجددة بالرقمنة للسيطرة عليها وترشيد استخدامها والتوسع في إنتاجها، لافتا إلى أن هناك ثورة في إنتاج الطاقة تحدث في مراكز البحوث العلمية