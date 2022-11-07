كبير مفاوضي الرئاسة في COP27: عرض قضايا الطاقة والأمن المائي بقمة المناخ

قال السفير محمد نصر، كبير مفاوضي فريق الرئاسة المصرية لمؤتمر قمة المناخ، إنهم اختاروا 6 موضوعات ستعرض في القمة، مثل تأثير تغير المناخ على المجتمعات، وتهديد استقرارها من خلال النزوح والهجرة، علاوة على التمويل، وضمان التناغم بين تمويل قضايا المناخ والتنمية.

أهم موضوعات المائدة المستديرة بقمة المناخ

وتابع «نصر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلامية دعاء جاد الحق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنه سيجري عرض تأثير تغير المناخ على الزراعة إلى جانب الأمن المائي، في قمة المناخ COP27.

وأضاف، كبير مفاوضي فريق الرئاسة المصرية لمؤتمر قمة المناخ، أن أنه لأول مرة يتم إقامة 6 موائد مستديرة بمشاركة الرؤساء وعدد من المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف مناقشة الموضوعات سالفة الذكر، فضلًا عن قضايا الطاقة والتحول للطاقة المتجددة ومستقبلها في الهيدروجين، مؤكدًا اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالهيدروجين الأخضر.

مستقبل الهيدروجين الأخضر

وأشار كبير مفاوضي فريق الرئاسة المصرية لمؤتمر قمة المناخ، إلى وجود مائدة مستديرة يترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشار الألماني، إلى جانب عدد كبير من رؤساء الدول والمنظات لمناقشة مذكرات تفاهم وتصورات واستراتيجيات للتعامل وإنتاج الهيدورجين، بالإضافة إلى كيفية التحول لبدء إنتاجه واستخدامه.