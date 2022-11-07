تخريج 117 متعافيا جديدا من تعاطي المخدرات بمستشفى العباسية

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، حفلا لتكريم دفعة جديدة من المتعافين من الإدمان بفرع الخط الساخن «13023» للصندوق بمستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الادمان.

تكريم 117 متعافيا جديدا من الشباب والفتيات

وشهد الحفل تكريم 117 متعافيا جديدا من الشباب والفتيات بعد حصولهم على كل الخدمات العلاجية مجانا، من خلال فرع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان «16023» بمستشفى العباسية للصحة النفسية، ووفقا للمعايير الدولية، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية من خلال فرع الخط الساخن للصندوق عَلى مدار أول 10 أشهر من العام الجاري لما يقرب من 11258 مريض إدمان «جديد ومتابعة».

خطة خروج للمتعافين

وأشار الصندوق في بيان صادر عنه، إلى أن جميع الخدمات العلاجية تُقدم للمرضى مجانا، وأنه عقب انتهاء البرنامج العلاجي يتم إعداد خطة خروج للمتعافين، تتمثل في الإرشاد الأسري، ومهارات التعامل مع الضغوط عالية الخطورة، وكذلك العمل عَلى التمكين الاقتصادي من خلال تدريب المتعافين عَلى حرف يحتاجها سوق العمل، إضافة إلى توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين ضمن مبادرة «بداية جديدة» التي أطلقها صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة.

وسلّم الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، المتعافين شهادات التكريم، وحثهم على الاستمرار في التعافي والبعد عن الإدمان، وتنفيذ برنامج بعد استكمال العلاج لمرضى الإدمان.

توفير مجموعة من الخدمات والأنشطة

وذكر البيان، أن العلاج يعتمد على تقديم جلسات علاجية منظمة للمرضى أثناء فترة تأهيلهم بشكل يضمن تقديم الحد الأدنى من الخبرات والمعلومات العلاجية، والتي تساعد المرضى على تحقيق تعافيهم عن طريق الثقافة العلاجية، والتغيير، والمهارات اللازمة للتعافي والحياة السوية بدون مخدرات، كما يتم أيضا توفير مجموعة من الخدمات والأنشطة في سلسلة متواصلة من الرعاية المجتمعية المبنية على احتياجات المريض، وتتضمن خدمات التأهيل النفسي والرعاية اللاحقة، ومنع الانتكاسة، وإعادة التأهيل المهني والاجتماعي، وإعادة الدمج المجتمعي.

وشهد الحفل لعب كرة قدم للمتعافين فى إطار الحرص والتأكيد على إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان، ومساندتهم على الاندماج مرة أخرى بالمجتمع، إضافة إلى بث روح التحدي والإرادة في تنافس رياضي بين شباب المتعافين.