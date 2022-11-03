الإدمان الأسباب والعلاج.. ندوة بكلية التكنولوجيا والتعليم في جامعة حلوان

أكد الدكتور مصطفى الطوخي وكيل كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الطالب لابد أن يتلقى المعلومات من مصدر موثوق فيه، موضحاً أن ندوة «الإدمان الأسباب والعلاج» التي نظمتها الكلية تحارب الإدمان بطريقة صحيحة ومؤثرة وتحث الطلاب على حب الكلية والوطن والحفاظ عليه.

وأكد الدكتور أشرف ميمى الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التبريد والتكييف، أن مشكلة الإدمان من أخطر مشكلات العصر التي تواجه المجتمعات، وخاصة بعد انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في مجتمعاتنا العربية بين الشباب، حيث أصبحت هذه الظاهرة بمرور الوقت سلاحا خفيا للحروب بين الدول، مستهدفة بشكل خاص الشباب لتحويلهم من قوة وطنية فاعلة ومنتجة إلى قوة مدمرة تشل حركة المجتمع وتبدد ثرواته، بل امتد أثر ذلك ليشمل صغار السن.

«سماح»: أي عادة قد تتحول إلى إدمان

وقدمت الدكتورة سماح ربيع أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة حلوان، شرحًا مفصلًا عن الإدمان مشيرة إلى أن أي عادة تتزايد في معدلها تعتبر إدمان مثل «إدمان الأكل – التسوق – الإنترنت – العلاقات العاطفية».

وقالت إن الإدمان مرتبط بالمشاعر والحالة المزاجية، من الممكن الوقوع في جرائم عديدة بسبب سيطرة الإدمان على مراكز الإحساس بالسعادة والتأثير العاطفي، ويعتبر الإدمان تحديًا مجتمعيًا.

التعرف على النماذج المشرفة

وشرحت الدكتورة رشا الجندي استشاري الصحة النفسية ومدرس الصحة النفسية بجامعة بنى سويف، الإدمان والصحة المجتمعية وقالت إن الجرائم في الفترة الأخيرة انتشرت بطريقة ملحوظة بسبب التعاطي فهو يؤثر علي العقل والغرائز والمشاعر، ويذهب العقل ويؤثر علي الصحة النفسية، ولابد من اختيار الصديق الصحيح، معرفة طبيعة المرحلة التي يعيش فيها، وممارسة الرياضة وبر الوالدين والجلوس مع الأصدقاء، كذلك لابد من تحديد الأهداف وحماية النفس ولابد من التعرف على النماذج المشرفة باستمرار مثل محمد صلاح، مجدي يعقوب، زويل وفي نهاية حديثها أهدت لمكتبة الكلية كتابًا من تأليفها بعنوان كيف تصبح طبيبك النفسي لضمه لمكتبة الكلية لاستفادة الطلاب منه.

جاء ذلك في ندوة بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان عن الإدمان الأسباب والعلاج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية.