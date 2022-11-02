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أخبار مصر
«الصحة» تحذر من 4 عادات تعمل على انتشار الجراثيم بين طلاب المدارس
وزيرة الهجرة: إنشاء مدرسة في إيطاليا لتدريس المناهج المصرية
وزيرة الهجرة: مبادرة «ساعة مع الوزيرة» نجحت في التواصل مع المصريين بالخارج
عضو مبادرة «ابدأ»: نركز على 3 محاور لتطوير الصناعة ومصر لديها وفرة في الطاقة
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في جلسة حوارية على «مساحة وطن» عبر «تويتر».. «الوطن» تفتح ملف «انشقاقات الإخوان وصراع التنظيم على المال والنفوذ»
المجلس الأعلى للآثار يحتفل بذكرى افتتاح متحفي شرم الشيخ وكفر الشيخ
«س و ج» كل ما تريد معرفته عن مبادرة سفراء المناخ.. تثقيف مجتمعي للقضية
رجل الأعمال سيف الحكيم: المؤتمر الاقتصادي خرج بحلول حقيقية لمواجهة الأزمات
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رئيس «إرادة جيل»: «القاهرة الإخبارية» حققت بداية قوية.. وننتظر مزيدا من التألق
رئيس حزب الوفد لـ«صالون التنسيقية»: الحوار الوطني فتح الباب لمناقشة قوانين الانتخابات
رئيس حزب المؤتمر بـ«صالون التنسيقية»: انتشار الأحزاب يمنع تغلغل التيارات المتطرفة
عضو «التنسيقية»: التصدي لأمراض أصابت الحياة الحزبية ضرورة لمواجهة ضعفها
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اليوم.. البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية بعد توقف أسبوعين
رئيس الطائفة الإنجيلية لوفد الكنيسة الألمانية: مصر تدعم المساواة والعيش المشترك
انطلاق 6 قوافل لواعظات الأوقاف بالجيزة: الحفاظ على الوطن واجب شرعي
وكيل الأزهر الشريف: الإسلام رسم الطريقة المثلى لتعيش الإنسانية في سلام
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«التعليم» تحدد الطلاب المسموح لهم تحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية
«التعليم» تعلن الشروط والفئات المسموح لها التقديم لامتحانات أبناؤنا في الخارج
التعليم تعلن مواعيد ونظام امتحانات «أبناؤنا في الخارج» 2022-2023
«التعليم» تشدد على المدارس إخطارها بالغياب بعد تدني نسب التسجيل الإلكتروني
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تحرك عاجل من ائتلاف ملاك العقارات القديمة لاستغلال الوحدات المغلقة
بعد تحذير رئيس الوزراء.. ما هي عقوبة التلاعب بالأسعار واحتكار السلع؟
مقرر «الاستثمار» بالحوار الوطني: تحالف العمل الأهلي تجربة مهمة في تاريخ مصر
لأول مرة.. مسلسل «إيجار قديم» يوحد طرفي القضية: شريف منير مستأجر ومالك
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حوادث
«واحد بيروج والتاني بيوصل».. تفاصيل سقوط متهمين ببيع المنشطات عبر مواقع التواصل
اعترافات المتهم بالإتجار في النقد الأجنبي بالجيزة.. والعقوبة المتوقعة
المعمل الكيميائي يحدد مصير اتهام 5 أشخاص بالاتجار في المخدرات بـ15 مايو
اعترافات المتهم بحيازة أسلحة نارية بمدينة نصر: بستخدمها في وقائع السرقة
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تفاصيل حبس المتهم بخطف ترزي بالقطامية.. «الخدعة في الستائر»
إصابة شخص إثر اصطدام سيارته في عمود إنارة بالدقي
الداخلية: ضبط 153 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي
حبس 3 متهمين قتلوا شابين بالمرج في مشاجرة.. «عاكسوا فتاة»
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«التموين» تضبط 137 طن مواد غذائية مجهولة المصدر في القليوبية
سقوط أمطار على الخصوص وشبرا الخيمة بالقليوبية ورفع حالة الطوارئ «صور»
رئيس «بنها»: تجديد وتطوير المستشفيات الجامعية لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى
محافظ القليوبية يوجه بإنشاء كوبري في بنها لربط ممشى الكورنيش
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طقس محافظات القناة غدا.. غيوم وأمطار متوسطة بنسبة 50%
إجراء تجربة افتراضية للتعامل مع حريق بمحرك طائرة في مطار بورسعيد
رئيس جامعة السويس يكرم الفائزين في مسابقات كأس أكتوبر
تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
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حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار.. وتحذيرات من الشبورة
مجمع فرهاش الحرفي بالبحيرة.. 337 وحدة سكنية وخدمية لأهالي حوش عيسى بـ271 مليون جنيه
طقس الأسبوع القادم في المحافظات.. سقوط أمطار وانخفاض الحرارة ونشاط للرياح
تفاصيل افتتاح مركز جديد لرعاية ذوي الهمم في مطروح.. تخاطب وتعديل سلوك
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خريطة فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بـ3 محافظات غدا.. صيانة دورية
«تضامن الدقهلية»: تشكيل غرفة عمليات لمواجهة تقلبات الطقس
ضبط 4.6 طن أسماك فاسدة في حملة مكبرة بالمنوفية «صور»
«صقر» حاول إنقاذ عاملين من صعق كهربائي بالدقهلية فمات.. «شهيد الشهامة»
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طرح المسرح الروماني ومشتل كورنيش المنيا للانتفاع 5 سنوات.. تفاصيل وشروط
تفاصيل مسابقة iron man.. تستضيفها الغردقة لترويج السياحة
خريطة انقطاع المياه اليوم في 3 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد
جمارك سفاجا تحبط 8 محاولات تهرب جمركي لملابس وهواتف بـ2 مليون جنيه
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فن
«متألق حتى النهاية».. تفاصيل آخر أعمال فنية قدمها سامي العدل قبل وفاته بأيام
الإعلامية أسماء يوسف عن «القاهرة الإخبارية»: الحلم تحقق أخيرا
تفاصيل فيلم Jeanne du Barry للفنان جوني ديب.. مرحلة مهمة من تاريخ فرنسا
أبرز تصريحات سوزان نجم الدين في برنامج صاحبة السعادة.. بدأت تمثيل دون معرفة والدها
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الإعلامي أحمد موسى: أمين عام الجامعة العربية رفض تدخل أي دولة أجنبية في شؤون بلداننا
الإعلامي أحمد موسى: سكرتير عام الأمم المتحدة أشاد بمكانة مصر المتميزة
باحث يمني لـ «القاهرة الإخبارية»: الإعلام العمود الفقري للحفاظ على الهوية العربية
وزيرة الهجرة في ضيافة برنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان.. الليلة
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بدون زيارات.. كواليس بروفات محمد منير لحفل الموسيقى العربية
ريهام عبدالحكيم تشعل حفل «الموسيقى العربية» بأغنيات من زمن الفن الجميل
همام العراقي يصعد حفله بمهرجان الموسيقى العربية على نغمات «أشهد»
فرح الموجي تشدو بأغنيتين في حفل مهرجان الموسيقى العربية
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تفاصيل افتتاح الدورة الـ41 من معرض الشارقة للكتاب.. أجزاء جديدة للمعجم
المستشار الثقافي لنقابة الأطباء لـ قصواء الخلالي: قراءة الأدب جزء أساسي لبهجة الحياة وتقبل الآخر
الكاتبة صفاء عبدالمنعم لـ قصواء الخلالي: تأثرت بتشيخوف وإدريس.. وأفضل ديكارت على سارتر
الكاتبة صفاء عبدالمنعم لـ قصواء الخلالي: عقدت ندوات في مراكز الشباب أثناء دراستي
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رئيس استاد القاهرة لـ«الوطن»: مشروعاتنا الاستثمارية تصل لـ150 مليون جنيه
سيارات أتوماتيك 1600 cc أقل من 100 ألف جنيه.. تعرف عليها
بعد ارتفاع الحبوب.. بوادر أزمة زيت عالمية وإندونيسيا تدرس فرض ضريبة تصدير
بدأت في روسيا وانتهت بالأرجنتين.. أسواق القمح تتعرض لضربات موجعة
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تزامنا مع الاهمية المتزايدة لدعم الصناعة الوطنية aiBANK يطلق حملة للاعلان عن البرامج التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تمويل يصل الى ١٠ مليون جنيه
بشرح مبسط.. أهمية مرونة سعر صرف الجنيه والاتفاق مع صندوق النقد الدولي
مستشار البنك الدولي السابق: ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية النهوض باقتصاد مصر
أيمن الجميل: " المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022" يتصدى لأهم قضايا وملفات الاقتصاد المصرى حاليا ومستقبلا
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أيمن الجميل: الرئيس السيسي يدعم القطاع الخاص بقوة ويقدم كل التسهيلات للمستثمرين
خبير استزراع سمكي: نحتاج للتحسين الوراثي لسمكة البلطي وإنتاج سلالات مقاومة للتغييرات المناخية
7.3 مليار جنيه إجمالي تمويل المشروع القومي للبتلو حتى الآن
ارتفاع أسعار السكر بسبب أزمة في إنتاج النحل.. والمنتجون: نحتاج 30 ألف طن لتغذيته خلال فصل الشتاء
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أمين عام الأمم المتحدة في القمة العربية بالجزائر: مؤتمر المناخ فرصة لتخفيف الانبعاثات
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أمام القمة العربية بالجزائر: واجبنا نصرة الشعب الفلسطيني