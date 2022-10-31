أخصائي علاج الإدمان: انخفاض نسب تعاطي المخدرات نتيجة حملات التوعية في المدارس والجامعات

قالت الدكتورة سها سامي، أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن نسب التعاطي في مصر وفقا للمسح القومي الشامل في 2014/2015 وصلت إلى 10% ونسبة الإدمان 3.4%، وفي عام 2020 انخفضت النسب إلى 5.9% للتعاطي و2.4% للإدمان، لافتا إلى أن السبب في ذلك حملات التوعية التي أطلقها الصندوق في الجامعات والمدارس والأندية.

الإدمان يستهدف الشباب والأطفال

وأوضحت «سامي» خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر فضائية «dmc»، الذي تقدمه الإعلاميتان جاسمين طه ورضوى حسن، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يستهدف الشباب والأطفال لأنهم الفئة الأكثر استهدافا في التوعية بمخاطر المخدرات، لافتة إلى المسح القومي الشامل أوضح أن النسب الأعلى انتشارا بين أنواع المخدرات كان الهروين يليه الحشيش ثم الترمادول وصولا إلى المخدرات التخليقية مثل الاستروكس والفودو.

أصدقاء السوء أول سبب لتعاطي المخدرات

وأشارت الدكتورة سها سامي إلى أن الدراسات أثبتت أن النسب الأعلى في تعاطي المخدرات كانت من خلال استقطاب الشباب بواسطة أصدقاء السوء.

يذكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، رضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.