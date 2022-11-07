ماكينات إعادة تدوير الزجاجات البلاستيك تنتشر في شرم الشيخ

تزينت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، استعدادًا لاستقبال مؤتمر قمة المناخ لعام 2022، إذ انتشرت العديد من ماكينة إعادة تدوير زجاجات المياه البلاستيكية بالممشى السياحي بمدينة شرم الشيخ، في إطار الاستعدادات لمؤتمر قمة المناخ COP 27، وتحويل شرم الشيخ إلى مدينة صديقة للبيئة.

ماكينات إعادة تدوير البلاستيك بجوائز

وأعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن هذه الماكينة جاءت ضمن استعدادات المحافظة أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ cop 27، بشرم الشيخ، يستمر حتى الـ18 من نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة النطاق، من جانب زعماء دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون البيئة والمناخ وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

استبدال الكانز بعدد نقاط

وأضافت اللجنة، أن هذه الماكينات تهدف إلى أهمية استخدام البلاستيك المعاد تدويره، والمحافظة على البيئة، إذ يمكن للمواطنين استخدامها عن طريق وضع زجاجات البلاستيك أو الكانز داخل الماكينة، واستبدالها بنقاط ترسل على رقم الهاتف بعد تسجيله، لاستخدامها في جوائز عديدة وشراء مشتريات، ومسابقات بين الدول المختلفة.