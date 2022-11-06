رئيس وزراء باكستان: قمة شرم الشيخ نقطة فاصلة في الكفاح ضد تغير المناخ

غادر رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، اليوم الأحد، متوجها إلى مصر لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب-27.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، إن مؤتمر المناخ يمكن أن يكون نقطة فاصلة في كفاح البشرية ضد تغير المناخ والاحتباس الحراري، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي باكستان».

رئيس الوزراء الباكستاني: يجب أن يتعامل العالم مع باكستان كدراسة حالة

وأضاف «شريف» أن الأحداث المناخية المتطرفة في باكستان والقرن الأفريقي في عام 2022 أظهرت عولمة تغير المناخ، وحث على أنه إذا ظللت تغض الطرف عن ذلك، فإن الآثار المميتة ستكون إجرامية، مضيفًا بصفتي رئيس مجموعة الـ 77، سأحث العالم على الوفاء بالتزاماته بشأن تمويل المناخ وصندوق الخسائر والأضرار وبدون دعم مالي، ستظل البلدان النامية معرضة للتهديدات المتنوعة لتغير المناخ، ونحن نطالب بالعدالة المناخية.

وسلط رئيس الوزراء الضوء على أن تقييم احتياجات باكستان بعد الكارثة أظهر أن رحلتها إلى التعافي وإعادة التأهيل يمكن أن تتأخر بسبب الدين العام، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء الدولية، وعدم القدرة على الوصول إلى أموال التكيف.

واختتم حديثه قائلاً: «يجب على العالم أن يتعامل مع باكستان كدراسة حالة».

ما هو كوب-27؟

تنطلق قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب-27 في شرم الشيخ، مصر يوم الأحد وسط دعوات متزايدة للدول الغنية لتعويض الدول الفقيرة الأكثر عرضة للتغير المناخي.

ومن المتوقع أن يرتبط الكثير من التوتر المحيط بمؤتمر قمة المناخ بالخسائر والأضرار - وأموال التعويضات التي تقدمها الدول الغنية إلى البلدان الضعيفة ذات الدخل المنخفض والتي لا تتحمل سوى القليل من المسؤولية عن انبعاثات الاحتباس الحراري.

ومن المتوقع أن يضغط دبلوماسيون من أكثر من 130 دولة لإنشاء مرفق مخصص لتمويل الخسائر والأضرار في كوب-27.