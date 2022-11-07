السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر حفل افتتاح القمة العالمية للمناخ، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور قادة دول العالم.

وانطلقت فعاليات قمة المناخ COP27 أمس في مدينة شرم الشيخ»، وتستمر حتى 18 نوفمبر الحالي، بحضور أكثر من 120 من قادة الدول ومشاركة نحو 30 ألف شخص في القمة.

ويصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم ، إلى شرم الشيخ، للمشاركة في فعاليات قمة المناخ، يرافقه عدد من كبار المسؤولين في المملكة، بينهم وزراء الطاقة والزراعة والصناعة، ومبعوث المملكة لشؤون المناخ وغيرهم.