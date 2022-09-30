وظائف شاغرة للسائقين في «الصرف الصحي» بالإسكندرية.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن حاجتها لشغل وظائف سائقين من حاملي رخصة قيادة سارية «درجة أولى» للتعيين بعقود عمل، على أن تبدأ عملية التقديم للوظائف غدا السبت 1 أكتوبر.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل وشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في تلك الوظائف الشاغرة بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والتي أعلنت عنها قبل انطلاق موسم الشتاء ورفع درجات الاستعداد لمواجهة النوات.

شروط وظائف الصرف الصحي في الإسكندرية

1- ألا يزيد السن عن 36 عاما بالنسبة للمتقدم لشغل وظيفة «سائق» بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية في 1 نوفمبر المقبل.

2- أن يكون أدى الخدمة العسكرية بنظام الثلاث سنوات أو أعفي منها.

3- أن يكون المتقدم لشغل تلك الوظائف من حاملي شهادة (محو الأمية أو الابتدائية أو الإعدادية)، وسيتم استبعاد أي مؤهل أعلى من المطلوب.

4- يشترط في كافة المتقدمين أن يقبلوا العمل بنظام الورديات وفي الأماكن النائية.

5- أن يكون المتقدم لشغل تلك الوظائف من قاطني محافظة الإسكندرية، ويحمل بطاقة رقم قومي سارية قبل تاريخ نشر الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر.

6- يلتزم جميع المتقدمين بتقديم شهادة من الجهات الرسمية تؤكد عدم تعاطي المخدرات عند قبولهم للعمل.

7- أن يجتاز المتقدم الاختبارات التي تحددها الشركة «التحريري - العملي».

8- تقدم الطلبات على الموقع الإلكتروني للشركة (www.Asdcoeg.com) لمدة أسبوعين من تاريخ النشر، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ستقدم بأي طريقة أخرى.

9- يسري هذا الإعلان اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل.

المستندات المطلوبة للوظيفة

1 – صورة من البطاقة

2- صورة من شهادة الميلاد

3- صورة من المؤهل

4- صورة من شهادة تأدية الخدمة العسكرية

5- صورة من الرخصة

6- صحيفة الحالة الجنائية.