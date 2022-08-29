وظائف خالية في شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن وظائف خالية في حاجة إلى شغلها، وذلك للتعيين بعقود عمل، وفقاً لإعلان رقم (2) لسنة 2022 عن حاجتها إلى وظائف عمال حرفيين، ووظائف سائقين من حاملي رخصة قيادة سارية درجة (أولى).

شروط الوظائف الخالية في شركة الصرف الصحي بالإسكندرية

وبحسب ما أعلنته شركة الصرف الصحي، فإن تلك الوظائف تتم وفقاً للشروط الآتية:

1- ألا يزيد السن عن 25 عاما بالنسبة للمتقدم لشغل وظيفة «عامل حرفي»، وقت تاريخ نشر الإعلان، وألا يزيد السن عن 35 عاما بالنسبة للمتقدم لشغل وظيفة «سائق» وقت تاريخ نشر الإعلان.

2- أن يكون أدى الخدمة العسكرية بنظام الثلاث سنوات أو اُعفي منها.

3- أن يكون المتقدم لشغل تلك الوظائف من حاملي شهادة محو الأمية أو الابتدائية أو الإعدادية.

4- أن يكون المتقدم لشغل تلك الوظائف من قاطني محافظة الإسكندرية، ويحمل بطاقة رقم قومي سارية قبل تاريخ نشر الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر.

5- يشترط في المتقدمين أن يقبلوا العمل بنظام الورادي وفي الأماكن النائية.

6- يلتزم جميع المتقدمين بتقديم شهادة من الجهات الرسمية تؤكد عدم تعاطي المخدرات عند قبولهم للعمل.

7- أن يجتاز المتقدم الإختبارات التي تحددها الشركة «التحريري – العملي»

طرق التقديم في وظائف الصرف الصحي بالإسكندرية

واكدت الشركة أن الطلبات تُقدم على الموقع الإلكتروني للشركة عل هذا الرابط www.Asdcoeg.com لمدة أسبوعين من تاريخ النشر، وهو 29 أغسطس الجاري، فيما لن يلتفت إلى الطلبات التي ستُقدم بأي طريقة أخرى.

المستندات المطلوبة لوظائف الصرف الصحي

1– صورة من البطاقة.

2- صورة من شهادة الميلاد.

3- صورة من المؤهل.

4- صورة من شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

5- صورة من الرخصة بالنسبة للسائقين.