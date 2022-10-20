«مياه الصرف الصحي» بالإسكندرية تلغي «طوارئ الأمطار» وتبقي السيارات بالشوارع

أعلن المهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، إلغاء حالة الطوارئ في الشركة، بعد صدور تقرير من هيئة الأرصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار خفيفة على المحافظة خلال يومي الخميس والجمعة.

وأشار في بيان صحفي، إلى أن كل منطقة تحتفظ بعدد 4 سيارات على مدار الساعة، للتعامل مع أي طارئ بنظام 3 ورديات، وكذلك الطوارئ بعدد 10 سيارات بنفس النظام.

استمرار أعمال التطهير في الإسكندرية

وأضاف نافع أن أعمال التطوير للشنايش والمطابق والبيارات والمحطات وأعمال رفع كفاءة السيارات و المعدات مستمرة.

وتتعرض محافظة الإسكندرية لطقس غائم جزئيا اليوم الخميس، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على فترات متفاوتة، ونشاط لحركة الرياح، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وشهدت المحافظة سقوط أمطار رعدية على عدد من المناطق، أمس الأربعاء، خاصة محور المحمودية، وجرى رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى للتعامل مع مياه الأمطار، لتيسير الحركة المرورية للمواطنين.