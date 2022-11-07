طفل يبتكر إنسان آلي لمساعدة المرضى دون تدخل بشري في المنوفية

استطاع خطف الأنظار رغم صغر سنه، الذي لم يتعد الـ13 عامًا، فالطفل علي جمعة، ابن مركز السادات بمحافظة المنزفية، نجح في ابتكار إنسان آلي لخدمة المرضى في المستشفيات دون تدخل بشري.

الابتكار الذي قدمه «جمعه»، ضمن مسابقة مشروعات المناخ التي نظمتها محافظة المنوفية، وشملت مئات المشروعات، نجح في أن يكون واحدًا من بين المشروعات الستة الفائزة، وتمثيل المحافظة في مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء برعاية مجلس الوزراء.

فكرة الابتكار

وقال الطفل على جمعة، إنه حصل على فكرة المشروع بعد أزمة كورونا التي مرت على العالم أجمع، وأثرت بالسلب على اقتصاد جميع الدول، وخسارة الكثير من الأرواح، موضحًا أن الهدف الأسمى من مشروعه هو المحافظة على البيئة، بعد أن كان يتم حرق نفايات مستشفيات العزل أثناء أزمة كورونا.

إنسان آلي يرعى المرضى

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الإنسان الآلي يستطيع رعاية المريض بشكل تام دون أي تدخل بشري، إذ يمكنه قياس درجة حرارة المريض، ومعرفة نسبة الأوكسجين في الدم، كما يوجد به مكان مخصص لحمل الطعام والشراب للمريض، حفاظًا على سلامة الطاقم الطبي في الحالات التي تستدعي العزل، أو في حالات الأمراض المعدية.

وأضاف جمعة أنه يمكن التحكم في الإنسان الآلي عن بعض عن طريق ريموت كنترول، ويمكن أيضًا أن يعرض الطبيب المختص "روشتة العلاج" على شاشة يحويها الإنسان الآلي لمساعدة المريض في أخذ الدواء الصحيح في الوقت الصحيح.