«يا مي».. تفاصيل أغنية سميرة سعيد الجديدة من ألبوم إنسان آلي

تستعد سميرة سعيد لطرح أغنية جديدة من أغنيات ألبومها الجديد «إنسان آلي»، الذي طرح أغنياته تباعا منذ العام الماضي.

علمت «الوطن» أن أغنية سميرة سعيد الجديدة بعنوان «يا مي»، من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع هاني يعقوب.

«يا مي» كلمات أيمن بهجت قمر

من المقرر أن تطرح الأغنية الجديدة خلال الشهر المقبل، عقب الانتهاء من تسجيلها.

كانت سميرة قد طرحت منذ أيام أغنيتها الأخيرة «كرباج»، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور، وإخراج نضال هاني، ويقول مطلعها «كرباج نظرة عينيه في القلب عدلت المزاج، والاحتياج والشوق زيادة كل ما دا، الغرام على قلبي نادى، واللي فات حمادة واللي جاي حمادة، ابتهاج الضحكة مالية وشي حاسة بانسجام، مافيش كلام الشوق زيادة كل حبة، المودة بقيت محبة فيه حاجات ما بقتش ينفع تستخبي».

سميرة سعيد أطلقت «كرباج» مع طارق مدكور

سميرة سعيد كانت قد طرحت 7 أغنيات من ألبومها خلال العام الماضي والحالي، وكانت أبرز الأغنيات تلك التي طرحت ما «استريحتش وإنسان آلي ومون شيري ويلا روح وكرباج».

ولم تكتف سميرة سعيد بالغناء باللغة العربية فقط في أغنية مون شيري، بل قدمت الأغنية باللهجة الفرنسية.

يذكر أن آخر ألبومات سميرة سعيد الرسمية، كان بعنوان «عايزة أعيش وطرح» عام 2015.