سميرة سعيد تطرح الأغنية السابعة من ألبوم إنسان آلي خلال ساعات

تطرح سميرة سعيد أغنيتها السابعة من ألبوم إنسان آلي، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، في تعاونهما الثاني سويا، وميكس وماستر توزيع طارق مدكور بعد غياب خلال الساعات المقبلة.

آخر أغنيات سميرة سعيد

وطرحت الديفا، في وقت سابق، أغنيتها السادسة من الألبوم وهي بعنوان «ما استريحتش»، من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع محمد مصطفى، وقبلها «الوقت الحلو»، وهي من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب، وميكس وماستر أمير محروس، وإخراج نضال هاني، وإنتاج سميرة سعيد.

وجاءت كلمات أغنية الوقت الحلو كالتالي:

الوقت الحلو.. بيطلب لمة ناس حلوين

والناس الحلوة بتشحن.. لما نكون فاصلين

والكلمة الحلوة.. في وقتها بتنور وتبان

والقعدة معاك.. خلتني أعرف معنى الروقان

آخر كليبات سميرة سعيد «مون شيري»

أما آخر كليبات سميرة سعيد كانت أغنيتها mon cheri مون شيري، وهي الأغنية الرابعة من ألبومها إنسان آلي، وحمل الفيديو كليب طابع وأجواء الستينيات والسبعينيات، وكلمات الأغنية باللغة العربية والفرنسية، وهي من كلمات محمد القياتي، ولحن بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، وإخراج نضال هاني.