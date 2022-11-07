محافظ الإسكندرية: مؤتمر المناخ حدث عالمي يؤكد مكانة مصر الدولية

أعرب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن اعتزازه وفخره بما تشهده الدولة المصرية، من انطلاق فعاليات الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والذي بدأت فعالياته أول أمس ويستمر حتى 18 نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، وذلك تحت رعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف محافظ الإسكندرية، في بيان، اليوم الاثنين، أن مؤتمر المناخ العالمي COP27 يعكس الجهود المصرية المتواصلة في ظل رعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مؤتمر المناخ يؤكد على المكانة الدولية لمصر

وأشار إلى أن مؤتمر المناخ COP27 يؤكد على المكانة الدولية لمصر ودورها الرائد في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي أصبحت أحد أهم التحديات والقضايا بالعالم أجمع الآن لما تمثله من خطورة بالغة على حياة ومصائر الشعوب.

رعاية جميع المبادرات التي تحد من أثار التغير المناخي

وقال «الشريف»، إن المحافظة حرصت خلال الشهور الماضية على اتخاذ عدد من الإجراءات في إطار مؤتمر المناخ العالمي COP27، وجاء على رأسها تبني ورعاية جميع المبادرات التي تحد من آثار التغير المناخي، بالإضافة إلى المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حيث فازت محافظة الإسكندرية بعدد 3 مشروعات من ضمن 18 مشروع مؤهل ل COP27.