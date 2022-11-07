بث مباشر.. وصول قادة ورؤساء العالم لحضور مؤتمر المناخ COP27

وصل قادة ورؤساء العالم، إلى مقر انعقاد COP27، لحضور مؤتمر المناخ، حيث وصل أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى مقر انعقاد القمة قبيل انطلاق الحفل الافتتاحي للقمة، بحضور قادة دول العالم.

انطلاق فعاليات COP27

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر القمة العالمية للمناخ، حيث انطلقت فعاليات COP27 أمس في مدينة شرم الشيخ، وتستمر حتى 18 نوفمبر الحالي، بحضور أكثر من 120 من قادة الدول، ومشاركة نحو 30 ألف شخص في القمة.

ويصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم، إلى شرم الشيخ، للمشاركة في فعاليات قمة المناخ، يرافقه عدد من كبار المسؤولين في المملكة، بينهم وزراء الطاقة والزراعة والصناعة، ومبعوث المملكة لشؤون المناخ وغيرهم.