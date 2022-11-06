منسق في مؤتمر شباب المناخ لـ يوسف الحسيني: COP27 هي الأكبر على مستوى القمم والأفضل تنظيما

قال عبد الله عماد، منسق الاتصال الوطني في مؤتمر الشباب السابق لقمة المناخ، إن مؤتمر الشباب تنظمه المنظمة الشبابية للأمم المتحدة والمتعلقة بالمناخ، لافتا إلى أن المؤتمر هو نموذج محاكاة للقمة، ويتم خلاله التعريف بالتغيرات المناخية وأهمية القمة مع إعداد شبكة تواصل بين العاملين في المجالات البيئية، لافتا إلى أن مؤتمر الشباب يمكن من التواصل والعمل بشكل أكبر بين الشباب من خلال التبادل الثقافي حيث شاركت أكثر من 140 دولة في المؤتمر، وفي الختام تصدر ورقة عمل وتسلم لقمة المناخ وسكرتارية الأمم المتحدة.

قمة المناخ تستعرض ورقة العمل

وأوضح «عماد» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني والمذاع على «القناة الأولى المصرية»، أن قمة المناخ تستعرض ورقة العمل التي طرحها شباب مؤتمر المناخ الشبابي، لافتا إلى أن الشباب لديهم الإمكانية لتقييم جهود القمة في مناقشة ورقة عملهم خلال يوم الشباب المقرر على أجندة قمة المناخ، بحضور وزير الشباب ورئيس قمة المناخ وممثلين من الأمم المتحدة للنقاش مع الشباب ومعرفة ما تم إنجازه.

التغيرات المناخية

وأشار عبد الله عماد إلى أن التغيرات المناخية تؤثر على الشباب والأجيال المستقبلية بما يؤكد ضرورة مناقشة آراء الشباب بشكل فعال على مختلف الأصعدة بقمة المناخ، موضحا أن قمة المناخ مقامة بشكل أكبر من القمم السابقة والعدم مقدم على مختلف القطاعات وبمشاركة شبابية كبيرة غير مسبوقة من خلال الشباب المصري وخاصة في أعمال التنظيم وهي تحدث لأول مرة.