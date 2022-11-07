تطبيقات إلكترونية للتوعية بقضية التغيرات المناخية.. «حملها بسهولة»

بات الحديث عن التغيرات المناخية وآثارها الكارثية على البشر وكوكب الأرض، أمرًا يشغل الكثيرون، وبدأت معه الحكومات والمنظمات الدولية الاستعداد بوضع خطط كثيرة للحد من آثاره وتجنب مخاطره، بالإضافة إلى توعية الجمهور بخطورة التغيرات المناخية للتعامل معها بشكل رشيد.

تطبيق «نبتا» نحو بيئة تنمو أفضل

وفي هذا الصدد، أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تطبيق «نبتا» نحو بيئة تنمو أفضل، وهو تطبيق لتكوين شبكة ضخمة من دعاة حماية البيئة والمهتمين بشئونها، للتعرف على أفضل الطرق للتعاون لحل أزمة المناخ، وإنقاذ الأرض والحث على ارتباط المشروعات القائمة والشركات الكبرى بقضية البيئة، ويمكن تحميل التطبيق عبر متجر «جوجل بلاي» Google play من هنــا أو عبر متجر «آب ستور» App store من هنـــا.

قسم المناخ «كوب 27» على تطبيق مركز المعلومات

وأدرج مركز المعلومات قسم عن المناخ تحت عنوان «كوب 27»، يتضمن إصدارات المركز من مساهمات بحثية وفكرية، ومقالات رأي لنخبة من الكتَّاب والخبراء والباحثين حول الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخي، وجهود الدولة للتحول للأخضر.

«خريطة مصر الخضراء» باللغة الإنجليزية

ومن ضمن التطبيقات المرتبطة بالمناخ، والتي جاء إطلاقها متزامنًا مع استضافة مصر لقمة المناخ في شرم الشيخ، كان تطبيق «خريطة مصر الخضراء»، وهي عبارة عن منصة إلكترونية على شكل خريطة قصصية باللغة الإنجليزية، وتضم لوحات معلوماتية تعرض خريطة البصمة البيئية للعالم والمشروعات البيئية من واقع قاعدة بيانات وصف مصر، والمشروعات القومية، مثل: محطات شحن السيارات الكهربائية وتوزيعها على مستوى الجمهورية، والفنادق المصرية المعتمدة كفنادق خضراء، وجولة للمحميات الطبيعية في مصر، ودور مبادرة حياة كريمة في الحد من آثار التغيرات المناخية.

نشر الوعي المجتمعي وتمويل أضرار المناخ

وأكد مركز المعلومات التابع لمجلس الوزرا، أهمية تلك التطبيقات في رفع الوعي المجتمعي، عن طريق نشر وإتاحة المعارف بشكل جديد ومبتكر، وتقديم مختلف الخدمات إلكترونيًا بما يلبي حاجات المواطنين، باستخدام أفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة وآليات التواصل الجاذبة والآمنة.

ويترقب العالم باهتمام مساعدة الدول الفقيرة الأكثر عرضة لتداعيات المناخ، وقرر المندوبون إلى مؤتمر المناخ COP 27 المنعقد بشرم الشيخ، للمرة الأولى إدراج مسألة «تمويل الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية» على جدول الأعمال الرسمي للمؤتمر، وتقدر هذه الأضرار بعشرات المليارات، فالفيضانات الأخيرة التي غمرت باكستان تسببت في أضرار قدرت بأكثر من 30 مليار دولار.