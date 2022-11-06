«خريطة مصر الخضراء».. تطبيق رسمي لنشر ثقافة الحفاظ على البيئة والاستمتاع بجمالها

وسط حضور واهتمام عالمي كبير، انطلقت اليوم أولى فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، بمدينة شرم الشيخ، وتستمر على مدار 12 يومًا حتى الـ 18 من نوفمبر الجاري.

معلومات عن تطبيق «خريطة مصر الخضراء»

وأطلق مركز المعلومات، تطبيق «خريطة مصر الخضراء»، لإظهار جهود الدولة المصرية لمجابهة التغيرات المناخية، ويمكن للمواطنين باعتبارهم شركاء في الحفاظ على البيئة الاطلاع على هذه التطبيق من هنا، وترصد «الوطن» أبرز المعلومات حول هذا التطبيق على النحو التالي:

- المنصة الإلكترونية على شكل خريطة قصصية باللغة الإنجليزية تستعرض جهود الدولة لمجابهة التغيرات المناخية.

- تضم المنصة لوحات معلوماتية تعرض خريطة البصمة البيئية للعالم والمشروعات البيئية من واقع قاعدة بيانات وصف مصر.

- تعرض المشروعات القومية الخضراء مثل محطات شحن السيارات الكهربائية وتوزيعها.

- تعرض الفنادق الخضراء إذ يوجد بها أكثر من 120 فندق أخضر يعرض واجه الغرف.

- تستعرض المحميات الطبيعية في مصر، إذ تضم 30 محمية طبيعية بطريقة MAP TOUR، وتشتمل على عرض لتاريخ إعلانها كمحمية ومساحتها ونوعها وبعدها عن القاهرة.