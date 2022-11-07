جناح سعودي لعرض المشروعات الخضراء الذكية في قمة المناخ بشرم الشيخ

أقام الوفد السعودي المشارك في قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، الجناح السعودي الأخضر، بجوار المنصة الرئيسية، على هامش القمة، والذي يعد من أكبر الأجنحة المقامة، خلال فعاليات المؤتمر.

وجاء إقامة الجناح لتوضيح جهود السعودية في الحفاظ على البيئة، من خلال استخدام الطاقة النظيفة، وأطلق عليه اسم «السعودية الخضراء».

ومن المقرر عرض إمكانات ومشروعات الجناح السعودي اليوم الاثنين في شرم الشيخ، ويشمل خيمتين عربيتين، يجرى من خلالها عرض جميع الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية في قضايا المناخ، والتعامل مع التغيرات المناخية، خاصة أن المملكة عضو أساسي في منظمه «أوبك»، ومن أكبر دول العالم المنتجة للنفط، ولها جهود متعددة في مجال الحفاظ على البيئة، وإنشاء المشروعات المختلفه صديقة البيئة، للتغلب على التغيرات والمشكلات التي تتعرض لها العديد من الدول، خلال الفترة الأخيرة، لمواجهة التغيرات المناخية.

مشاركة الوفود في قمة المناخ

وتنطلق اليوم فعاليات اليوم الثاني من فعاليات قمه المناخ في شرم الشيخ بعد وصول جميع الوفود من الدول المشاركة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأكثر من رئيس 100 دولة وحكومة، بالإضافة إلى مئات الوفود المشاركة من جميع قارات العالم خلال فعاليات القمة، التي تستضيفها مصر على أرض السلام في شرم الشيخ.

افتتاح الجناح السعودى للمشروعات الخضراء

ومن المقرر افتتاح الجناح السعودي اليوم، واستعراض جميع الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية في قضايا المناخ والمشروعات الخضراء الذكية، التي تنفذها بشأن قضايا التغيرات المناخية.