«التغيرات المناخية والتنمية المستدامة».. ندوة بنادي أسيوط الرياضي

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، بنادي أسيوط الرياضي، ندوة بعنوان «التغيرات المناخية والتنمية المستدامة»، وذلك في إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ COP 27 والمقام بمدينة شرم الشيخ خلال الشهر الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالقادر، مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون مراكز الشباب، وأحمد عفيفي، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، والدكتور محمد فوزى، المتحدث الرسمي ورئيس وحدة المنسقين الإعلاميين والربط الإلكتروني والتحول الرقمي، وأسامة الصياد مدير إدارة برلمان الشباب بالإدارة المركزية للتعليم المدني بالوزارة، الدكتور محمد خطاب الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، محمد منصور ممثل الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ومحمد محمود رئيس برلمان الشباب، الدكتور ماركو عزمي، بجهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء، وعادل فؤاد، وكيل مديرية الشباب والرياضة لقطاع الشباب بأسيوط.

مصر تعيش حالة كبيرة من التقدم ونقلة نوعية

وألقى الدكتور ماركو عزمي، بجهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء، محاضرة حول التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن مصر تعيش حالة كبيرة من التقدم ونقلة نوعية من النجاحات رغم الظروف المحيطة بكل دول العالم، مشيرا أن مصر تستضيف مؤتمر المناخ COP 27 بشرم الشيخ، بحضور قادة العالم، مقدما التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، صاحب رؤى المستقبل والجمهورية الجديدة، موضحا أن الشباب هم أساس الجمهورية الجديدة، تحقيقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وأوضح دكتور ماركو أن أهم التوصيات التي يشهدها مؤتمر المناخ COP27، وهي أن الدول التي تصدر انبعاثات بكميات كبيرة تدعم الدول التي تصدر بكميات أقل، وكيفية العمل على تنفيذ إعلان باريس وهو تنفيذ الهيدروجين الأخضر من خلال عمل مشاريع كهربائية من المياه لإصدار الهيدروجين الأخضر، مما يقلل من الانبعاثات البحرية من عمليات النقل البحري بما يساهم في استعادة التوازن البيئي.

الاهتمام برؤية الشباب

وقال محمد عبدالقادر، مساعد وزير الشباب والرياضة أن من أهم صور الاستثمار بمصر الاستثمار بالشباب، وذلك م ايتم الاهتمام به حاليا من قبل الدولة المصرية، إيمانا بالدور الذي يقوم به الشباب في التنمية المستدامة والمساهمة في دفع عجلة التطور، وناقش الشباب حول أهم المتطلبات التي تتسبب في عزوف الشباب عن المشاركة بمراكز الشباب، مستمعا إلى رؤيتهم لجعل مراكز الشباب مراكز جذابة للشباب، موضحا حجم الإنشاءات والتطويرات التي نفذتها وزارة الشباب والرياضة داخل مراكز الشباب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف أحمد عفيفي، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالمبادرات والأفكار الشبابية في مختلف المجالات، بحيث لا تقتصر فقط على المشروعات الرياضية، مشيرا إلى تقديم الدعم للشباب لجعلهم سفراء لوزارة الشباب والرياضة، لإبراز أهم الأنشطة والفعاليات التي تنفذها الوزارة داخل مراكز الشباب، ولكي يكون الشباب دعاية بأنفسهم من خلال ممارستهم للأنشطة المختلفة بمراكز الشباب.