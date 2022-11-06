محافظ أسيوط يفتتح معرضين للأسر المنتجة والجمعيات الأهلية

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، معرضين للمنتجات والمشغولات اليدوية بمجمع المصالح، ونادي الشبان المسيحيين «قاعة ألف ليلة وليلة، الذي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، خلال الفترة من 6: 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة 45 جمعية أهلية وأسر منتجة، في إطار اهتمام المحافظة بتوفر فرص لتسويق وعرض المنتجات والمشغولات اليدوية للفتيات والسيدات والأسر المنتجة، تنفيذا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل حياة ومعيشة لائقة وتحويل الطاقات المعطلة إلى أسر قادرة على العمل والإنتاج.

مشغولات يدوية ومنسوجات

وتفقد المحافظ المعرضين، واستمع إلى شرح عن المنتجات والأعمال المشاركة في المعرض، كالمفروشات المنزلية والمشغولات اليدوية، والملابس والمنسوجات وغيرها من الحرف اليدوية المنفذة من قبل المشاركين.

وأكد محافظ أسيوط، تقديمه لكلف سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المعارض، وفعاليات لتسويق وعرض للمنتجات والمشغولات اليدوية للفتيات والسيدات والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية، للمساهمة في تشجيع المشاركين على الاستمرار، وجعل أسرهم منتجة قادرة على الإنتاج والعمل، مشيدا بجودة المنتجات المعروضة بالمعرضين.

معروضات متنوعة

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، أن المعرضين تضمنا معروضات متنوعة «مشغولات يدوية وتراثية، ومفروشات، تلي، وكروشيه، عسل نحل طبيعي بمشتقاته، دبس رمان»، وغيرها، بأسعار مناسبة للمستهلك، لإتاحة فرصة للأسر المنتجة التي لديها مشروعات صغيرة ومنتجات ومشغولات يدوية، بعرض معروضاتها داخل المعارض بالمجان، ودون تحمل أي تكلفة.

وفي نهاية المعرضين، حرص المشاركون من الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة والمنظمون للمعرضين، على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ، الذي وجه الشكر للجميع والجمعيات الشريكة لتنظيمهم الجيد للمعرض، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من السيدات والفتيات للمشاركة فيه.