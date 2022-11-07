السيسي يستقبل رئيس الإمارات لدى وصوله قمة المناخ في شرم الشيخ

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، لدى وصوله مقر انعقاد قمة المناخ COP27، في شرم الشيخ.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، لمقر القمة العالمية للمناخ، إذ انطلقت فعاليات COP27، أمس، في مدينة شرم الشيخ، وتستمر حتى 18 نوفمبر الحالي، بحضور أكثر من 120 من قادة الدول، ومشاركة نحو 30 ألف شخص في القمة.