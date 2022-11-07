رئيس التحرير

أحمد الخطيب

السيسي يستقبل رئيس الإمارات لدى وصوله قمة المناخ في شرم الشيخ

كتب:

نرمين عفيفي
11:02 ص | الإثنين 07 نوفمبر 2022
الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة الإمارات في قمة المناخ

الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة الإمارات في قمة المناخ

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، لدى وصوله مقر انعقاد قمة المناخ COP27، في شرم الشيخ.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، لمقر القمة العالمية للمناخ، إذ انطلقت فعاليات COP27، أمس، في مدينة شرم الشيخ، وتستمر حتى 18 نوفمبر الحالي، بحضور أكثر من 120 من قادة الدول، ومشاركة نحو 30 ألف شخص في القمة.

 

اقرأ المزيد:

أمين عام الأمم المتحدة يصل مقر انعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ

السيسي يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا في قمة المناخ (صور)

جناح سعودي لعرض المشروعات الخضراء الذكية في قمة المناخ بشرم الشيخ

السيسي يستقبل ماكرون لدى وصوله إلى مقر انعقاد قمة المناخ
بقلم نرمين عفيفي