أمين عام الأمم المتحدة يصل مقر انعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ

وصل أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى مقر انعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ، قبيل انطلاق الحفل الافتتاحي للقمة، بحضور قادة دول العالم.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، لمقر القمة العالمية للمناخ، إذ انطلقت فعاليات COP27، أمس، في مدينة شرم الشيخ، وتستمر حتى 18 نوفمبر الحالي، بحضور أكثر من 120 من قادة الدول، ومشاركة نحو 30 ألف شخص في القمة.

ويصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم، إلى شرم الشيخ، للمشاركة في فعاليات قمة المناخ، يرافقه عدد من كبار المسؤولين في المملكة، بينهم وزراء الطاقة والزراعة والصناعة، ومبعوث المملكة لشؤون المناخ وغيرهم.