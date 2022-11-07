السيسي يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا في قمة المناخ (صور)

بدأ منذ قليل وصول قادة ورؤساء العالم لحضور مؤتمر المناخ COP27، ووصل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد لحضور القمة، واستقبله كلا من الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

120 من قادة الدول يشاركون في قمة المناخ

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، لمقر القمة العالمية للمناخ، إذ انطلقت فعاليات COP27، أمس، في مدينة شرم الشيخ، وتستمر حتى 18 نوفمبر الحالي، بحضور أكثر من 120 من قادة الدول، ومشاركة نحو 30 ألف شخص في القمة.

ويصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم، إلى شرم الشيخ، للمشاركة في فعاليات قمة المناخ، يرافقه عدد من كبار المسؤولين في المملكة، بينهم وزراء الطاقة والزراعة والصناعة، ومبعوث المملكة لشؤون المناخ وغيرهم.