جامعة سوهاج تعلن البرنامج الزمني للترشح لمنصب عميد كلية الحاسبات

أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، البرنامج الزمني للترشح لشغل منصب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والذى يستمر في الفترة من 3 إلى 21نوفمبر الجاري، موضحاً أن البرنامج الزمني تم إقراره "اونلاين"يوم الخميس 3نوفمبر، و إعلان البرنامج الزمني للترشح لمنصب العميد يوم 5نوفمبر، علي أن يبدأ اليوم الاثنين الموافق 7نوفمبر حتي الاحد 13 من نفس الشهر.

ويبدأ تلقى طلبات الترشح وملفات التقديم ، من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 2 بعد الظهر، بمقر أمانة اللجنة بمكتب رئيس الجامعة .

اعلان القائمة المبدئية يوم 15 الجاري

وأضاف "عبدالخالق"، أنه سيتم فحص أوراق المتقدمين لمنصب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 15نوفمبر، ثم يبدأ الخميس الموافق 17 نوفمبر فتح باب تلقي الطعون على المرشحين.

البت بالطعون يوم 20 الجاري

أما البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمرشحين سيتم يوم الأحد الموافق 20نوفمبر ، بينما سيتم إعلان الجدول الزمني لعرض المرشحين لبرامجهم يوم الاثنين الموافق 21 نوفمبر ثم يلي ذلك اعلان الاسم الذي حصل على منصب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة سوهاج .