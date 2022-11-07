وصول وفود على متن 60 رحلة دولية لمطار شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ

وصل إلى مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الاثنين، 60 رحلة دولية تقل على متنها 22 ألف زائر، إضافة إلى 18 رحلة داخلية من المطارات المصرية.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه تم تخصيص باب 7 في مطار شرم الشيخ الدولي لاستقبال الوفود الأجنبية التي تشارك في قمه المناخ بشرم الشيخ.

تسهيل إجراءات وصول الوفود الأجنبية

واوضح «فودة»، أن هناك تسهيلات عديدة لسرعة مرور جميع الوفود القادمة على متن رحلات الطيران الدولية إلى مطار شرم الشيخ، على أن يتوجهوا بعدها عبر أتوبيسات سياحية إلى مقر انعقاد قمة المناخ.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل يوميا عددا من رحلات الطيران الدولية، إضافة إلى الرحلات السياحية الداخلية، لحضور قمة المناخ COP27، أو زيارة المدينة والاستمتاع بمزاراتها السياحية.

500 رحلة طيران

يُذكر، أن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل خلال الأسبوع الماضي ما يقرب من 500 رحله طيران دولية ومحلية، معظمها للوفود المشاركة في قمة المناخ المنعقدة بشرم الشيخ.