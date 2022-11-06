مراسل قناة القاهرة الإخبارية: مطار شرم الشيخ استقبل أكثر من 300 طائرة خلال الأيام القليلة الماضية

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن المواقع الملاحية أظهرت الكثير من الصور التي توضح الحجم الهائل من الطائرة المتوجهة إلى مصر، وتحديدًا لمطار شرم الشيخ الدولي خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أنه كان هناك استعدادات قوية من قبل مطار شرم الشيخ من أجل استقبال الضيوف.

المطار يعمل على مدار الساعة

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال تصريحات عبر النشرة الإخبارية بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن مطار شرم الشيخ الدولي كان يعمل خلال الفترة الماضية على مدار الساعة من أجل استيعاب القوة الكبيرة التي تأتي إلى المطار من أجل حضور مؤتمر المناخ العالمي في نسخته الـ27، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 300 طائرة وصلت مطار شرم الشيخ خلال الأيام القليلة الماضية.

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن مطار شرم الشيخ لا يزال يستقبل حتى الآن زائرين وضيوف جدد من أجل حضور مؤتمر المناخ، والمطار يعمل من أجل استيعاب الأعداد الكبيرة والقوية التي ستحضر، لافتًا إلى أن الساعات الماضية شهدت وصول بعض الزعماء والوفود الرسمية إلى مصر.