محافظ أسيوط يتناقش مشروعات «حياة كريمة» التي تُنفذ ضمن المرحلة الثانية

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جلسة الحوار المجتمعي للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والمشروع القومي لتطوير الريف المصري وذلك بقرية بني زيد بوق بالقوصية ضمن جلسات الحوار المجتمعي التي يجرى تنفيذها بقرى مركزي أسيوط والقوصية لمناقشة مقترحات وطلبات المواطينن بخصوص المشروعات التي سيجرى تنفيذها بقرى المركزين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واستعدادًا لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستجابةً لدعوة الحوار الوطني لمؤسسات المجتمع المدني لإجراء حوارات جماهيرية في كافة محافظات الجمهورية مع مختلف أطياف المجتمع وفقا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

شارك في الجلسة العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والنائب ابراهيم نظير عضو مجلس النواب والنائبة هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ وخالد جمال عبدالناصر مدير تنفيذي بمؤسسة حياة كريمة وأحمد عاطف منسق بمؤسسة حياة كريمة بالمحافظة ومصطفى فتحي نائب رئيس مركز ومدينة القوصية ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بمبادرة حياة كريمة بالمحافظة ووكلاء الوزارات المختلفة ورؤساء شركات المرافق ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة والعشرات من أهالي القرية والقرى المجاورة والقيادات الطبيعية والشعبية.

المشاركة المجتمعية

حيث بدأت جلسة الحوار بالسلام الوطني وسط ترديد الحضور ثم كلمة الترحيب من رئيس المركز ومسئولي المشاركة المجتمعية بالمبادرة ثم عرض فيلم تسجيلي عن أبرز مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تم تنفيذها بقرى محافظة أسيوط بالمرحلة الأولى فضلًا عن أبرز إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في قطاعات تنمية الصعيد والريف المصري.

النهوض بالخدمات المقدمة

وأشار خالد جمال عبدالناصر المدير التنفيذى بالمؤسسة إلى أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تهدف للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كرمية لهم في كافة القطاعات وبناء الانسان المصري لافتًا إلى استمرار جلسات الحوار المجتمعي بكافة قرى مركزي أسيوط والقوصية المستهدفين من المرحلة الثانية لوصول إلى كافة المواطنين ومعرفة مقترحاتهم وأرائهم في إنشاء وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالقرى وفقًا للاحتياجات الفعلية لهم بما يحقق النفع والفائدة عليهم.وتم خلال الجلسة الاستماع إلى طلبات ومقترحات المواطنين بخصوص إنشاء بعض المدارس ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ببعض القرى والتوسع في إنشاء وتطوير الوحدات الصحية ومجمعات الخدمات الحكومية وتطوير المواقف والأسواق وتم الاستماع إلى ردود المسئولين ورؤساء القطاعات وشرح لأهم المشروعات التي سيجري تنفيذها بقرى مركز القوصية بكافة القطاعات وتقديم كافة التسهلات للإجراءات للبدء في تنفيذ الأعمال بالمشروعات وفقًا للخطة الزمنية لها.

تطوير الريف المصري

ومن جانبه أكد محافظ أسيوط أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغًا بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري وهناك متابعة مستمرة للاعمال لما لها من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كافة الجوانب الخدمية وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة مؤكدًا إنه يتابع مع المسئولين من خلال الجولات والزيارات الميدانية أو الاجتماعات الدورية نسب التنفيذ في المشروعات للوقوف على المعوقات وسرعة تذليلها أولا بأول وتسريع وتيرة الأعمال للانتهاء منها في التوقيتات المحددة لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية أثبتت التكاتف والتعاون القائم بين كافة مؤسسات الدولة وإنكار الذات من خلال تعزيز الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات بما يسهم في تطوير الخدمات واستكمال المرافق لتغيير نمط الحياة بالقرى والمناطق الريفية لتحقيق رضا المواطن مشيرا الى أهمية المشروعات التي سيتم انشائها خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1930 مشروع بتكلفة اجمالية 43 مليار جنيه بعدد 7 مراكز بالمرحلة الاولى ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع وسيجرى تنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة بقرى مركزى أسيوط والقوصية .

عن حياة كريمة بأسيوط

وأوضح المحافظ أن اجمالى مشروعات المدارس التي تم تنفيذها بمحافظة أسيوط في الفترة من 1 / 7 / 2014 وحتى 30 / 6 / 2022 شاملة مدارس المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بلغت 495 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه بالإضافة إلى أن إجمالي المدارس الجاري تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومي لتنمية قرى مصر مبادرة " حياة كريمة " يبلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة اجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامهم ابتدائياً فى الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالي عدد فصول 1227 فصل دراسي مشيرًا إلى أن مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بلغت 153 مشروع بتكلفة 20 مليار جنيه منها 144 محطة رفع وعدد 9 محطات معالجة منوهًا إلى أن مركز القوصية سيشمل انشاء وتطوير ورفع كفاءة 31 وحدة صحية بقرى المركز ضمن مشروعات المرحلة الثانية .