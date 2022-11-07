خريطة القوافل العلاجية المجانية خلال نوفمبر بقرى «حياة كريمة» في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن القوافل الطبية المجانية الشاملة التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تقدم خدماتها غدًا الثلاثاء، ولمدة يومين، بقرية «بهيج» التابعة لمركز أسيوط، ضمن القوافل الشهرية التي تستهدف قرى المبادرة على مستوى المحافظة، لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.

أماكن ومواعيد القوافل العلاجية

وأوضح محافظ أسيوط، أن القوافل انطلقت في 1 نوفمبر الجاري لتقديم خدماتها لمواطني قرى «حياة كريمة» بـ5 مراكز على مستوى المحافظة، لتوفير الرعاية الحية لهم، حيث نفذت فعاليتها بقرية «نجع عبدالرسول» التابعة لمركز أسيوط يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 نوفمبر، وفي قرية «مسرع» يومي السبت والأحد 5 و6 نوفمبر، واستكملت فعاليتها السبت والأحد 12 و13 نوفمبر بقرية «بني شعران» بمركز منفلوط.

وذكر المحافظ، أن القوافل ستتجه لقرية «نزلة كعب» بمركز أبوتيج يومي الثلاثاء والأربعاء يومي 15 و16 نوفمبر، ثم قرية «الشنابلة» بمركز أبنوب يومي السبت والأحد 19 و20 نوفمبر، وتعود إلى مركز أسيوط يومي الثلاثاء والأربعاء 22 و23 نوفمبر بقرية «نجع سبع»، وتختتم فعاليتها يومي السبت والأحد 26 و27 نوفمبر بقرية «الحاج موسى» بمركز الفتح.

تسهيل عمل القوافل

وتلقى اللواء عصام سعد تقريرًا بخطة القوافل العلاجية الطبية الشاملة خلال شهر نوفمبر 2022، ووجه رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة، للقيام بعملها على أكمل وجه، للكشف على الأهالي للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.