عضو بـ«النواب»: قمة المناخ صك نجاح للدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي

قال الدكتور محمد حسين الحمامي، عضو مجلس النواب، والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن مؤتمر المناخ COP27، المنعقد حاليًا بشرم الشيخ، يمثل صك نجاح للدولة المصرية في تنظيمها حدثا عالميا على أرض مدينة السلام.

وأضاف الحمامي، في بيان، اليوم الاثنين، أن مؤتمر المناخ يعتبر نقطة تحول في تاريخ العالم من أجل مواجهة التغييرات المناخية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذلت كل ما في وسعها لتقديم مؤتمر عالمي ناجح.

عضو مجلس النواب: مؤتمر المناخ يعكس التقدير العالمي لمصر

وأكد عضو مجلس النواب، أن الحضور الدولي الكبير من قادة وممثلي 196 دولة حول العالم، يعكس التقدير العالمي لمصر ودورها في مواجهة التغيرات المناخية، كما أنه شهادة دولية لمصرنا الحبيبة بأنها تتمتع بالأمن والاستقرار، حيث وفرت الدولة المصرية كل وسائل الراحة لآلاف الضيوف من المواصلات والفنادق والخدمات في عرس حضاري يليق بأم الدنيا.

وأشار إلى أن استقبال الرئيس السيسي لهؤلاء القادة والزعماء يضع مصر في مكانتها تاريخا وحاضرا، ويعيد مصر إلى صدارة المشهد العالمي، في لحظة فارقة للعالم أجمع من أجل الوصول إلى توصيات ملزمة للجميع تساهم في التصدي لتأثيرات التغييرات المناخية.

كما أشاد بدور الحكومة المصرية في تقديم نموذج حضاري ناجح للمشروعات التى أنجزتها في مقاومة التغير المناخي ابتداء بالمدن الخضراء وانتهاء بالأساليب الحديثة في الزراعة والرى.

الحمامي: المؤتمر أفضل فرصة لجذب استثمارات جديدة

وأكد الحمامي أن المؤتمر أفضل فرصة لجذب استثمارات جديدة من شركات دولية وإقليمية، وترويج للسياحة وخاصة مع الأعداد الكبيرة للضيوف والسياح الذين وصلوا إلى مطاري شرم الشيخ والقاهرة خلال الأيام الماضية.