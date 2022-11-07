بروتوكولات معهودة لقمة المناخ.. كلمة افتتاحية وقرارات بالاتفاق وصكوك

قمة المناخ (COP27) يشارك بها 197 من قادة ورؤساء العالم، ونحو 30 ألف شخص في القمة، استقبلتهم مدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل مناقشة التغيرات المناخية وقضايا المناخ، والقضايا الخطيرة التي قد تواجه الناس، وسط بروتوكولات رئاسية معهودة تخص هذه المناسبات.

وتعليقًا على هذا الشأن، قال السفير عزت سعد، مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية، ومساعد وزير الخارجية السابق، إنَّ التجمعات الكبيرة للدول في المؤتمرات أو المحافل الدولية، يكون لها بروتوكولات واضحة، وتكون فرصة جيدة لأي لقاءات جانبية عل هامش سبب التجمع الرئيسي.

الافتتاح بكلمة رئيس الدولة المستضيفة

وأضاف «سعد» لـ«الوطن»، أنَّ مثل هذه القمم تبدأ بكلمة من رئيس الدولة المستضيفة لـ مؤتمر المناخ، يتحدث بالنيابة عن بلده، وبالنيابة عن قارته أيضًا، نظرًا لأن القارة السمراء تعد من أكثر القارات تأثرا بالتغيرات المناخية رغم عدم وجود دور رئيسي لإفريقيا في السبب نفسه.

وأشار السفير السابق، إلى أنَّ قمم الرؤساء تكون فرصة لكل رئيس أو مسؤول للإدلاء برؤيته في الملف محل النقاش، مثل المناخ، فضلًا عن أمور أساسية تناقش، مثل مؤتمر المناخ الذي حدد 4 أشياء في يومي قمة الرؤساء، وهي تقليل الانبعاثات، تقليل استخدام الفحم، وضع خطط للتكيف، والتزام الدول الغنية بقيمة الدعم المادي لعمليات التكيف للدول النامية وهو 100 مليار دولار.

اجتماعات وصكوك وقرارات

وتابع مساعد وزير الخارجية السابق، أنَّ هذه القمم الرئاسية تسفر عن اجتماعات ويكون هناك صكوك وقرارات معينة تمضي عليها الدول، وفي مؤتمر المناخ لدينا 192 رئيس دولة، فهل سيمضي الجميع وأي الدول سترفض القرارات، وهو ما سنراه خلال فعاليات القمة اليوم، خاصة أنَّه لا تسير الاتفاقات إلا باتفاق دولي.