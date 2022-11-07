أستاذ اقتصاد بيئي: قمة شرم الشيخ للمناخ ستكون علامة فارقة في التاريخ

«لحظة فارقة لاتخاذ خطوة جادة لمواجهة التغيرات المناخية».. بهذه الكلمات وصف سامح شكري، وزير الخارجية، والرئيس الحالي لقمة المناخ، فعاليات COP27 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، حيث انطلقت جلساتها الافتتاحية أمس برئاسة مصر، وبمشاركة أكثر من 30 ألف شخص، و120 من رؤساء وقادة الدول لمناقشة قضايا المناخ، وتُعقد في ظروف غير مسبوقة يمر بها العالم أجمع، بين أزمات سياسية واقتصادية وصحية، وعلى رأسعا التغيرات المناخية المتطرفة، التي تهدد حياة ملايين البشر، خاصة سكان الجذر الموجودة بالبحار والمحيطات.

COP27 ستكون علامة فارقة في التاريخ

الدكتور علاء سرحان أستاذ الاقتصاد البيئي ووكيل كلية علوم البيئة جامعة عين شمس، قال إنّ قمة المناخ COP27 ستكون علامة فارقة ونقطة تحول في التاريخ البشري، لافتا إلى أنّ الآمال معقودة على أن يكون مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، نقطة فيصلية بين ما سبق وما سيأتي بقضية التغيرات المناخية، حيث يمكن لمصر من خلالها صناعة التاريخ.

مصر تدعم تعاون العالم لتعديل مساره في قضية المناخ

وأضاف سرحان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فؤاد ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «النيل للأخبار»، أنّ COP27 يحمل رسالة واضحة من القيادة السياسية المصرية، وهي أنّه حان الوقت ليتعاون المجتمع الدولي ككل «الـ197 دولة المجتمعين بمدينة السلام شرم الشيخ»، على وجود إرادة سياسية حقيقية قوية لتعديل المسار، للتكاتف وتضافر الجهود لإنقاذ البشرية وإنقاذ الكوكب من آثار التغيرات المناخية.

وأكد أستاذ الاقتصاد البيئي، ووكيل كلية علوم البيئة جامعة عين شمس، أنّ الاتجاه الذي يسير به العالم في الوقت الراهن، سيؤدي إلى خسائر بشرية ومادية، تحرم الأجيال المقبلة من حقوقها في العيش الآمن، وتحقيق التنمية، والاستمتاع بنصيبهم من الرخاء والتقدم.