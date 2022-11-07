محافظ الغربية: قمة المناخ تؤكد قدرة مصر على قيادة العالم لمواجهة الأزمات الدولية

تقدّمت محافظة الغربية بـ1277 مشروعا ذكيا في مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي نظمتها وزارة التنمية المحلية مؤخرا، احتلّت بها المركز الأول في عدد مشروعات المسابقة، التي أُقيمت استعدادا لعقد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ COP27، وجرى اختيار 148 مشروعات، أعقبها اختيار 6 فقط لتمثيل المحافظة في COP27.

انطلاق فعاليات COP27

الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قال إنّ قمة المناخ COP27، التي تُعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ، لها دلائل كثيرة، حيث تؤكد عظمة وقوة وقدرة مصر على تنظيم المحافل الدولية، وقدرة «أم الدنيا» على قيادة العالم لمواجهة الأزمات الدولية، لافتا إلى أنّ المحافظة تدعم قمة المناخ العالمية بمشروعاتها الخضراء الذكية، للمساهمة بحلول واقعية للحفاظ على البيئة.

وأوضح رحمي لـ«الوطن»، سبب حصول محافظة الغربية على المركز الأول في عدد المشروعات الخضراء الذكية، قائلا إنّ المحافظة استعدت منذ الكشف عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بالإعلان عنها في جميع الأماكن، وتشجيع أصحاب المشروعات الخضراء لتقديمها، وكان المراد بأن وصل عدد المشروعات إلى 1277.

آليات اختيار المشروعات الخضراء الذكية

وأوضح محافظ الغربية، أنّ اللجنة التي كانت منوطا بها فرز المشروعات، كان المعيار الأساسي لها التركيز على المشروعات التي تضع حلولا لمشاكل المحافظة.