الرئيس السيسي يستقبل ملك وولي عهد الأردن في قمة المناخ (صور)

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن والحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن لدى وصولهما مقر انعقاد قمة المناخ (COP27)، في شرم الشيخ.

30 ألف شخص يشاركون في قمة المناخ

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقر القمة العالمية للمناخ، صباح اليوم، إذ انطلقت فعاليات COP27، أمس، في مدينة شرم الشيخ، وتستمر حتى 18 نوفمبر الحالي، بحضور أكثر من 120 من قادة الدول، ومشاركة نحو 30 ألف شخص في القمة.