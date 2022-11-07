قناة «القاهرة الإخبارية» تقدم تغطية خاصة حول قمة المناخ.. «معا للتنفيذ»

قدمت قناة «القاهرة الإخبارية»، تغطية خاصة حول قمة المناخ COP27 المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.

مشاركات عالمية للوصول إلى قرارات دولية حاسمة

واستعرضت القناة، لقطات متنوعة من مدينة شرم الشيخ، مصحوبة بتعليقات المراسلين، الذين قالوا إن المدينة تستقبل اليوم، قمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، من كل أنحاء العالم، إذ يأتي قادة ورؤساء وزعماء دول العالم ليجتمعوا ويبحثوا ويناقشوا قضية تهم مصير الكوكب.

وأضافوا أن المشاركات العالمية الواسعة تُنبئ بجلسات وفعاليات موفقة تسعى إلى الوصول لقرارات دولية حاسمة من أجل التصدي لظاهرة باءت تهدد أمن واستقرار الحياة في العالم، تحت شعار «معًا للتنفيذ».

وأشاروا إلى أن شرم الشيخ جرى تحويلها إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة على أعلى مستوى، متابعين بأن المنطقة الخضراء جرى إنشاؤها من مواد إعادة تدوير المخلفات واستغلالها بطريقة إبداعية مستوحاة روح الطبيعة، فضلًا عن زراعة الأشجار واتساع الرُقع الخضراء، في رسالة بأن «الأشجار والخضرة والغابات هي رئة الأرض التي تحد أزمة التغيرات المناخية».

COP27 قمة التنفيذ والتعايش من أجل الحياة

وأضاف مراسلو القناة، أن COP27 قمة التنفيذ والتعايش من أجل الحياة والسلام، موضحين أن قمة تغير المناخ تنعقد بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وفود من 197 دولة، منهم 90 من الملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات، ونحو 30 ألف مشارك لمناقشة ووضع حلول للتكيف ومواجهة التغيرات المناخية.