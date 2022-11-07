محافظ المنوفية يستمع إلى شكاوى 7 مواطنين ويوجه بحلها على الفور

واصل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء المحافظة، للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم، في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.

محافظ القليوبية يلتقي بـ7 مواطنين

والتقى المحافظ، اليوم الاثنين، بعدد 7 حالات من أبناء القليوبية، واستمع إلى شكواهم، التي تنوعت بين طلب مواطن بناحية منشأة شنوان، مركز شبين الكوم، يلتمس استكمال إجراءات بناء مسجد لأهل القرية، على قطعة أرض أملاك خاصة به، الأمر الذى يتطلب مخاطبة وزيري الأوقاف والزراعة، لقبول التبرع واستكمال الإجراءات وفقا للوائح والقوانين.

وعلى الفور، كلف المحافظ مديرية الزراعة بإجراء معاينة على الطبيعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما كلف المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، بدراسة طلب مواطن بناحية قورص يلتمس إقامة كشك بقطعة أرض أملاك الري، لمساعدته على المعيشة نظرا لظروفه الاجتماعية والصحية الصعبة، موجها بإجراء معاينة على الطبيعة لقطعة الأرض والعرض عليه.

طلب من فنية ممرضة بتقليل عدد النوبتجيات والسهر

وتضمن اللقاء أيضا شكوى فنية تمريض بمستشفى حميات منوف، تلتمس تقليل عدد النوبتجيات والسهر الخاصة بها، مراعاة لظروفها الاجتماعية الصعبة، وقد وجه المحافظ، مدير مديرية الصحة، بدراسة طلبها ومراعاة ظروفها الخاصة.

وكذا شكوى مواطنة بناحية فيشا الكبري، مركز منوف، تلتمس إعادة النظر في سعر المتر الذي أقرته لجنة تقنين أراضى أملاك الدولة، نظرا لارتفاع السعر مقارنة بالجيران الملاصقين لها، وقد أحال المحافظ طلبها إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة للدراسة والعرض عليه.

ووافق محافظ المنوفية على طلب مهندس زراعي منتدب للعمل بإدارة التعاون الزراعي بالمحلة الكبري، بالنقل على درجة خالية بمحافظة الغربية، مراعاة لظروفه الاجتماعية والصحية ولم شمل أسرته.

وأمر «أبو ليمون» بصرف مساعدة مالية لأرملة بناحية بتبس، شبين الكوم، لا يوجد لديها مصدر دخل، لمساعدتها على استكمال دراسة أبنائها، وأخرى تعول أطفال مرضي بالصرع ومشكلات بالجهاز التنفسي ولا تستطيع تحمل نفقات علاج أبنائها، وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.