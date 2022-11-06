محافظ المنوفية يحيل المختصين بمركز شباب بركة السبع للنيابة لارتكابهم مخالفات

أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عددًا من المختصين بمركز شباب بركة السبع للنيابة العامة لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية، جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام والمعدة طبقاً لما ورد بتقرير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة.

الاستيلاء على المال العام دون وجه حق

حيث تبين من خلال التحقيقات، ارتكاب المختصين بمركز شباب بركة السبع أعمال مخالفة بالغة الجسامة تمثلت في إهدار موارد المركز والاستيلاء على المال العام، وذلك باستغلالهم صفتهم الوظيفية وما تحت أيديهم من دفاتر وأوراق وسجلات ذات قيمة مالية استغلالاً غير مشروعاً محاولين إدخال الغش والتدليس علي الجهات المعنية متعدين عدواناً غير مشروعاً علي المال العام والاستيلاء عليه بدون وجه حق.

وأكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا على عدم التستر على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المال العام.