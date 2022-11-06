أستاذ بـ«اقتصاد المنوفية»: مصر تتجه نحو الاقتصاد الأخضر في الصناعات الحالية (حوار)

أشار الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، لأهم الموضوعات المطروحة للمناقشة في مؤتمر قمة المناخ في دورته السابعة والعشرين، كما أن الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر على الصناعات الحالية في مصر أنه إشارة لتقليل أو منع الانبعاثات الدفيئة، ويمكن أن يعني التخفيف استخدام تقنيات جديدة ومصادر طاقة متجددة في الصناعات المحلية، أو جعل المعدات القديمة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، أو تغيير ممارسات الإدارة أو سلوك المستهلك.

*ما توقعاتك لاقتصاد في مصر بعد مؤتمر المناخ؟

تبنَّت مصر، خطوات فعالة لتهيئة البيئة المواتية للاستثمارات في مجال مواجهة التغيرات المناخية وتطوير مصادر الطاقة النظيفة، سواء من خلال إصدار وتعديل التشريعات المطلوبة، أو من خلال توفير آليات تمويل مبتكرة للمشروعات الخضراء مثل السندات الخضراء وتبني العديد من الأهداف الطموحة في هذا المجال، وفي مقدمتها إنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشاريع النقل منخفض الكربون والنقل الكهربائي ومراعاة الاشتراطات البيئية في مشروعات التنمية.

استراتيجية مصر تستهدف الوصول لـ 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية

وتستهدف استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة الوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها وإمكانياتها من الطاقة المتجددة.

*ما الإجراءات التي اتخذتها مصر ضد تغير المناخ؟

اتخذت مصر إجراءات استباقية خلال السنوات السبع الماضية للتعامل مع ظاهرة تغير المناخ مثل إضافة مليون فدان للرقعة الزراعية ما أضاف 20 مليون طن سنويًا من الحاصلات الزراعية، إلى جانب بناء الصوامع الحديثة لتخزين الحبوب، فضلاً عن التوسع الرأسي واستنباط أصناف جديدة أدت لزيادة الإنتاج وقللت من المدة اللازمة لنضج المحاصيل، ولولا هذه الجهود لأصبح هناك مشكلة كبيرة في الأمن الغذائي، كما أن مصر تسعى من خلال رئاستها لقمة المناخ إلى تحول التعهدات الكلامية بخصوص مواجهة تغير المناخ إلى واقع ملموس، وأن تؤدي الدول المتقدمة ما عليها من التزامات للدول النامية لتتمكن من التكيف مع التغيرات المناخية.

*ما هي أهم الموضوعات الاقتصادية المطروحة للمناقشة في المؤتمر؟

1. التمويل والذي يُعد حجر الزاوية لتنفيذ الإجراءات المناخية وتوسيع نطاق الطموح، من بينها: التمويل المبتكر والمختلط والأدوات المالية والأدوات والسياسات التي لديها القدرة على تعزيز الوصول وتوسيع نطاق التمويل والمساهمة في الانتقال المطلوب.

2. زيادة تعزيز مشاركة مجتمع المناخ والممارسين وأصحاب المصلحة المختلفين لمناقشة الروابط والنتائج المتعلقة بتغير المناخ والمشاركة فيها.

عرض قصص نجاح الشباب والتحديات وسيسمح بالتفاعل مع صناع السياسات والممارسين، بالإضافة إلى الحوار مع الأبطال رفيعي المستوى وأصحاب المصلحة من غير الأطراف.

3. مناقشة أساليب إزالة الكربون، ولعرض التقنيات بهدف تشجيع وتسهيل الانتقال الذي تشتد الحاجة إليه والتحول النموذجي نحو اقتصاد منخفض الكربون.

4. مناقشة سلسلة كاملة من القضايا المتعلقة بالتكيف بما في ذلك: الزراعة- التغذية- سبل العيش- الحماية في المناطق الساحلية- الخسائر والأضرار- الحد من مخاطر الكوارث- الحلول لبناء قدرة الزراعة والأنظمة الغذائية على الصمود أمام الآثار المناخية الضارة مثل الجفاف والفيضانات.

5. توفير منصة لمناقشة التحديات القائمة ومشاركة قصص النجاح من جميع أنحاء العالم بهدف زيادة الوعي وتبادل الخبرات وتعزيز السياسات والاستراتيجيات والإجراءات التي تراعي الفوارق بين الجنسين، ويسلط اليوم الضوء على دور المرأة في التكيف مع تغير المناخ.

6. مناقشة ندرة المياه والجفاف والتعاون عبر الحدود وتحسين أنظمة الإنذار المبكر.

7. دور ومساهمة المجتمع المدني في مجال المحافظة على البيئة.

8. جميع جوانب الطاقة وتغير المناخ، بما في ذلك الطاقة المتجددة وتحويل الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على الانتقال العادل في قطاع الطاقة، والهيدروجين الأخضر كمصدر محتمل للطاقة في المستقبل.

9. تأثيرات تغير المناخ على التنوع البيولوجي ووسائل حشد الإجراءات العالمية لمواجهة التحديات لوقف فقدان التنوع البيولوجي والحد من آثار تغير المناخ والتلوث.

10. الحلول الممكنة لمجموعة واسعة من تحديات تغير المناخ بين الحلول الشاملة

*كيف سيؤثر الاتجاه للاقتصاد الاخضر على الصناعات الحاليه في مصر؟

-يشير التخفيف من آثار تغير المناخ إلى الجهود المبذولة لتقليل أو منع انبعاث غازات الدفيئة، ويمكن أن يعني التخفيف استخدام تقنيات جديدة ومصادر طاقة متجددة في الصناعات المحلية، أو جعل المعدات القديمة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، أو تغيير ممارسات الإدارة أو سلوك المستهلك.

بالإضافة إلى بذل كل ما في وسعنا لخفض الانبعاثات وإبطاء وتيرة الاحتباس الحراري، يجب أيضاً التكيف مع العواقب المناخية حتى تتمكن من حماية المواطنين قضية المناخ أصبحت القضية رقم واحد حول العالم لأن الجميع شاهد آثارها التي لم تكن في الحُسبان كالسيول وحرائق الغابات وارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن موقع مصر الجغرافي يؤهلها لعدم التعرض لتغيرات المناخ بشكل جامح لكنها مؤهلة لما يمكن وصفه بالتغيرات الصامتة ممثلةً في تلف بعض المحاصيل أو تأخر نضجها، وهذه الأمور يتعامل معها مركز معلومات تغير المناخ الذى يتواصل مع المزارعين ويمنحهم رسائل توعوية حول كيفية حماية محاصيلهم.