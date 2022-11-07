الانتهاء من 13 مشروعا للشباب والرياضة ضمن «حياة كريمة» في المنوفية

لم تتوقف مبادرة حياة كريمة عند إنشاء البنية التحتية فقط، وإنما امتد نشاطها أيضا إلى خدمة الشباب والرياضة على مستوى محافظة المنوفية، حيث يسعى مسؤولو المبادرة إلى الانتهاء من كافة المشروعات الرياضية الجاري تنفيذها لخدمة الشباب والنشء؛ لتحقيق حياة كريمة للجميع وبناء الإنسان المصري في صورة صحية تساعده عل تحقيق كل ما يتمني.

مشروعات الشباب والرياضة في مركز الشهداء

وقال علاء الدين حسن منسق عام حياة كريمة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الشباب والرياضة في مركز الشهداء بالمنوفية ضمن المرحلة الأولى من «حياة كريمة» تشمل تنفيذ 21 مشروعًا في مجال الشباب والرياضة في قرى المركز.

وأضاف منسق حياة كريمة في المنوفية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعًا في قطاع الشباب والرياضة في قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية بنسبة تنفيذ 97%، ولازالت الأعمال جارية للانتهاء من 8 من مشروعات للشباب والرياضة، والتي تم الانتهاء من جزء كبير منها.

الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتوفير حياة كريمة للمواطنين

وشدد على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا لتوفير حياة كريمة للمواطنين في مختلف المجالات، في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب والمجال الرياضي؛ لإنشاء أجيال قادرة صحيا وبدنيا وفكريا في كافة المجالات المختلفة، لان المجتمع لن يستقيم بدون مجتمع رياضي قوي يستطيع تحقيق أحلام الشباب والرياضيين.