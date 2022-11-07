تحرير 470 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار مواعيد الغلق خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن جهود أجهزتها الأمنية أسفرت عن تحرير 470 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار مواعيد الغلق، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء

وأضاف بيان وزارة الداخلية، أن ذلك يأتي في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأوضح البيان أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب المحلات، إلى جانب العرض على النيابة العامة.