«الداخلية»: تنفيذ 232 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، حملات أمنية في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، ونجحت في 5 قضايا، وتنفيذ 232 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

1787 مخالفة مرورية متنوعة

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، ضبط 1787 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال الأمن العام، ضبطت الأجهزة الأمنية31 قضية.

وفى مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات»، ضبطت عدد (8) قضايا، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.