جهود «الداخلية» في التصدي للجرائم التموينية.. ضبط سلع بالسوق السوداء «فيديو»

تُسطر أجهزة وزارة الداخلية نجاحات كبيرة في تصديها للجرائم التموينية بشتى صورها، فقد تمكنت الإدارة العامة للشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن من ضبط أكثر 93 طن أرز أبيض ومكرونة وسكر وزيت طعام تم حجبها عن التداول عن الأسواق لرفع أسعارها وبيعها في السوق السوداء بالقاهرة والجيزة والمنوفية، كما تم ضبط 59200 لتر مواد بترولية كانت تجهز للبيع في السوق السوداء.

ضبط قرابة 46 طن دقيق أبيض تم حجبه عن التداول لرفع أسعاره

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قرابة 46 طن دقيق أبيض تم حجبه عن التداول في الأسواق بهدف رفع أسعاره وبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة خلال حملات أمنية في القاهرة والجيزة، كما تمكنت من ضبط أكثر من 51 طن دقيق بلدي مدعم تم التصرف فيها بالبيع للسوق السوداء، ما يُعد استيلاء على أموال الدعم المخصص لها وذلك خلال حملات أمنية شنَّتها الأجهزة الأمنية في الشرقية والدقهلية وأسيوط وشمال سيناء.

ضبط 41 طن أسمدة زراعية تم حجبها عن التداول في الأسواق

كما تم ضبط 45 طن مواد بناء في مخزنين بتجارة مواد البناء في المنوفية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، كما نجحت الأجهزة الأمينة في ضبط 41 طن أسمدة زراعية تم حجبها عن التداول في الأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول وبأسعار السوق السوداء في المنوفية وكفر الشيخ، وضبط 10 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بحوزه مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية في سوهاج.