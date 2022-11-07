إحالة 49 محضرا بالمخالفات في مجال المخابز والأسواق إلى النيابة بالدقهلية

أسفرت الحملات التموينية اليوم بالدقهلية، عن تحرير 49 محضرا في مجال المخابز والأسواق والمحلات، بعدد من مراكز ومدن المحافظة، بعدما عرضها المحاسب «السيد دايره»، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على المحافظة، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي جرى تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة.

واتخذت المحافظة الإجراءات القانونية كافة، حيال المخالفين، ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

المرور على الأسواق والمخابز

وأشار وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في بيان صحفي، إلى أن الحملات التي جرى تنفيذها شملت المرور على الأسواق والمخابز بنطاق مراكز ومدن تمي الأمديد ونبروه والمنزلة وشربين ومنية النصر، موضحا أن المحاضر التي جرى تحريرها عبارة عن 7 «نقص وزن»، و6 مواصفات، و1 عدم وجود قائمة، ومثله توقف عن الإنتاج بدون إذن، و13 عدم إعلان عن الأسعار، و3 عدم حمل شهادة صحية، و2 مزاولة نشاط بدون ترخيص، و2 بيع بأزيد من السعر «سجائر»، و1 سلع بدون بيانات، و9 غلق المحل التمويني في مواعيد العمل الرسمية، و2 تجميع سلع مدعمة، و1 تجميع أرز بدون ترخيص، و1 ذبح خارج السلخانة.

التحفظ على 10 أطنان «كسب» دوار الشمس

وأكد السيد دايره، أنه جرى التحفظ على 10 أطنان «كسب» دوار الشمس، و10 صفائح جبن أبيض، و100 لتر بنزين، وكميات من السلع المدعمة، و10 أطنان أرز شعير، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.