تحرير 22 محضر مخالفات في حملة تموينية مسائية بالمنتزه في الإسكندرية

حررت مديرية التموين في الإسكندرية، 22 محضر مخالفات في حملة مساء اليوم السبت، على إدارة المنتزه، برئاسة جمال عمار، وكيل المديرية، ورضا حسن، رئيس الرقابة.

وتوجهت الحملة بالمرور على الأسواق والسوبر ماركت والمحلات وبعض السلاسل التجارية للتأكد من توافر السلع الغذائية والإعلان عن أسعارها، وعدم وجود زيادات على الأسعار بدون مبرر.

أسباب تحرير المحاضر وعددها

ونتج عن الحملات تحرير محضرين بسبب بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر لعدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، و8 محاضر لعدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية، و12 محضر لعدم حمل الشهادة الصحية.

الحملة في ضوء تعليمات وكيل وزارة التموين

ووفق بيان مديرية التموين في الإسكندرية فإن هذه الحملة تأتي في ضوء تعليمات المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية بمتابعة الأسواق والمحلات والسلاسل التجارية.