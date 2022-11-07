موفد «القاهرة الإخبارية»: مصر تتحدث باسم قارة أفريقيا في قمة المناخ

استعرض همام مجاهد، موفد فضائية «القاهرة الإخبارية»، آخر الاستعدادات والتطورات الخاصة بفعاليات قمة المناخ اليوم، والمنعقدة في مدينة شرم الشيخ.

وقال «مجاهد»، إن «COP 27» فارقة في تاريخ العمل المناخي منذ نشأته عام 1992، حيث كان يطلق عليها سابقًا «قمة الأرض»، وتم تغيير المسمى إلى «قمة المناخ».

وذكر، أن هناك مشاركة دولية واسعة في فعاليات المؤتمر على مدار أسبوعين، لمناقشة موضوعات مهمة وشائكة، لافتا إلى أن مصر التي تستضيف هذا المؤتمر لا تتحدث باسمها فقط، وإنما باسم القارة الأفريقية التي تعاني من آثار التغيرات المناخية.

مفاوضات قمة المناخ من أجل إنقاذ الكوكب

وتابع، أن مفاوضات قمة المناخ تأتي من أجل إنقاذ كوكب الأرض وحياة الإنسان، من ما يمكن أن يلحق به في السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه خلال أيام قليلة سيُولد المولود رقم 8 مليارات على كوكب الأرض، وبعد 20 عاما سيتساءل هذا المولود عما أنجزته الأجيال الحالية من مقترحات وحلول لما يمكن أن تؤول إليه مشكلات كوكب الأرض في المرحلة الحالية.

الموضوعات المطروحة في القمة

وأضاف موفد القناة، أن الموضوعات التي يمكن أن تُناقش في تلك القمة تتعلق بكيفية مواجهة ومجابهة التغيرات المناخية، والتي لمسها وشعر بها الجميع في السنوات الأخيرة، من فيضانات وأعاصير وجفاف وتصحر وذوبان جليد وزيادة احتباس حراري، وغيرها من المظاهر التي يعمل القائمون على هذا المؤتمر على وضع حلول جوهرية وعميقة لها.

وأشار موفد فضائية «القاهرة الإخبارية»، إلى أنه من الممكن وجود اختلافات في وجهات النظر بين حضور المؤتمر، لكن الثابت والمهم والمرجو أن يصل الأعضاء إلى نقطة يمكن البناء عليها.